بالصور..الجيزة تنفذ قرار إزالة لعقار مخالف مكون من 11 طابقا بـ"أرض اللواء"

نفذت الأجهزة التنفيذية لمحافظة الجيزة، قرار إزالة صادرا لعقار مخالف بشارع جدة بالطريق الأبيض بقطاع أرض اللواء التابع لحى العجوزة، وذلك بعد عمل الدراسات الأمنية اللازمة، لبدء إزالته بالكامل.

وقال محمود حسين، مساعد رئيس حى العجوزة لقطاع أرض اللواء، فى تصريحات صحفية، إن العقار المخالف مكون من 11 طابقا، بالإضافة إلى الدور الأرضى، وتم خلال البناء تحرير عدة محاضر لصاحب العقار، وإنذاره بعدم الاستمرار بالبناء إلا أنه لم ينفذ الإنذارات واستمرار بالبناء حتى انتهى من العقار، وتم إصدار قرار إزالة له بعد إجراء كافة الدراسات الأمنية والتنفيذية حرصا على سلامة المواطنين المجاورين للعقار، حتى لا تتعرض منازلهم للتضرر.

وأشار مساعد رئيس الحى لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تمت الاستعانة بقوات أمن مركزى لتأمين المكان وضمان عدم اعتراض صاحب العقار على تنفيذ قرار الإزالة، بالإضافة إلى شرطة مرافق الحى بقيادة الرائد عمرو قابيل، والمهندس أحمد الطحطاوى مدير الإدارة الهندسية بالحى.

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