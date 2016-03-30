قطر تقترح استضافة مشجعي مونديال 2022 بنظام (Airbnb)

(إفي) ينظر منظمو بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بدولة قطر في اعتماد خدمة (Airbnb) لتأجير المنازل لمدة قصيرة للمشجعين الوافدين من جميع أنحاء العالم، كوسيلة أقل تكلفة بدلا من الإقامة في الفنادق، وذلك بهدف زيادة أماكن الإقامة المتاحة.

وبهذا الشكل سيتاح للمقيمين في قطر امكانية تأجير منازلهم لمشجعي كرة القدم الذين سيحضرون إلى البلد الخليجي لمتابعة المونديال، حيث ستتراوح سعر الوحدة بين 18 إلى 500 يورو في أغلى الشقق بأفضل المناطق في قطر، وهي اللؤلؤة.

وصرح الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لمونديال 2022 حسن الذوادي اليوم خلال لقاء صحفي إنه "لا يمكن تجاهل الفرص المتوفرة لاعتماد خدمات مثل موقع "Airbnb" لتأجير المنازل السياحية لمدة قصيرة، في استضافة زوار كأس العالم".

وتتيح الخدمة المذكورة للمواطنين تأجير منازلهم لضيوف يسددون الأجرة عبر الموقع الذي أحرز شعبية كبيرة كبديل للفنادق خاصة مع المسافرين بميزانية محدودة والزوار الساعين لخدمات ضيافة غير رسمية، وهناك حاليا قرابة 46 اختيارا ضمن الدوحة في الموقع.

وإضافة لهذه الخدمة، ستتيح قطر أيضا خدمات الاقامة الفندقية وأخرى غير اعتيادية مثل "الكامبينج" أو الإقامة في مخيمات بالصحراء أو الإقامة بضعة أيام في رحلة بحرية.

وعن الهدف من نظام الـAirbnb قال الذوادي إن "الناس تريد هذا لأنهم يقضون عطلة الأسبوع في الصحراء".

وأضاف "كل مونديال له خصائصه التي تميزه، هذه الخدمات ستعكس الطابع القطري والضيافة العربية".

كما ينتظر أن تستضيف الرحلات البحرية نحو 12 ألف من مشجعي المونديال.

ويطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من اللجنة المنظمة توفير 60 ألف غرفة بالفنادق للمونديال، لكن سلطات السياحة في قطر تقدر العدد المتوفر حاليا بـ21 ألف فقط.

وأضاف الذوادي "نثق في امكانية تنفيذ كل متطلبات الفيفا".

ويعد مونديال قطر هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وسيقام في الشتاء نظرا لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في فصل الصيف بالبلد الخليجي.