النائب العام يأمر بتشكيل فريق تحقيق بمكتبه لكشف قاتلي «ريجيني» وتقديمهم للمحاكمة

أمر النائب العام بتشكيل فريق بحث بمكتبه لاستكمال التحقيقات في قضية الطالب الايطالي.

وقال بيان للنائب العام: “نظراً لتعدد النطاق الجغرافي لأماكن العثور على الأدلة في تحقيقات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وبعد العثور فقد أمر النائب العام بتشكيل فريق تحقيق بمكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات في هذه الواقعة وصولاً إلى كشف الحقيقة”.

وأضاف البيان: “من ناحية آخرى، وفي إطار مذكرة التعاون الإيجابي بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها في روما، فقد قام النائب العام المصري المستشار نبيل صادق باالاتصال تليفونيًا بالنائب العام بروما وأطلعه على مستجدات قضية المواطن الإيطالي وإجراءات التحقيق، واتفقا على تبادل المعلومات لحين التوصل إلى مرتكبي الواقعة وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية لينالوا جزائهم”.