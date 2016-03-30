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بالصور.. تكريم 4 مدارس لغات ببنى سويف لتنفيذ المرحلة الأولى من "التعليم أولاً"

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بالصور.. تكريم 4 مدارس لغات ببنى سويف لتنفيذ المرحلة الأولى من "التعليم أولاً" بالصور.. تكريم 4 مدارس لغات ببنى سويف لتنفيذ المرحلة الأولى من "التعليم أولاً"
كرمت مديرية التربية والتعليم ببن سويف بمشاركة وفد من الوزارة اليوم 4 مدارس رسمية للغات لتنفيذهم المرحلة الأولى من الصيانة البسيطة دون مخالفة البنود المتفق عليها وذلك ضمن مشروع "التعليم أولاً" والذى يهدف إلى تقديم الدعم اللازم للمدارس لرفع كفاءة المعلم مهنياً وكذلك المبانى المدرسية وتجهيزاتها.

كان نبوى محمد علي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة استقبل بمكتبه وفدا يضم الدكتور أحمد حشيش مدير الإدارة المركزية للتدريب ومركز إعداد القادة والدكتور محمود حمزه المدير التنفيذى لمشروع التعليم أولاً ومحمد مصطفى مدير إدارة المدارس الرسمية بالوزارة وعمرو نبيل المدير التنفيذى لمشروع صيانتى فى حضور درويش حيدر مدير عام التعليم العام ومهاب حسن مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية، حيث تم تكريم مدراء المدارس وتسليمهم شهادات تقدير لإظهارهم جدية فى التنفيذ والتزامهم ببنود اتفاق المرحلة الأولى وهم: هدى هارون مدرسة على مبارك للغات، منير محمد رمضان مدرسة باروط للغات بادارة مركز بنى سويف، أشرف غالب مدرسة ببا للغات بإدارة مركز ببا، نجوى سيد عبدالفتاح مدرسة سمسطا للغات بإدارة مركز سمسطا، وتم عقد إجتماع مع مديرى مدرستى إهناسيا والفشن لمعرفة المعوقات التى حالت دون تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ومخالفة بنود الاتفاق.

تكريم 4 مدارس لغات ببنى سويف (1)

تكريم 4 مدارس لغات ببنى سويف (2)

تكريم 4 مدارس لغات ببنى سويف (3)

تكريم 4 مدارس لغات ببنى سويف (4)

تكريم 4 مدارس لغات ببنى سويف (5)

تكريم 4 مدارس لغات ببنى سويف (6)

تكريم 4 مدارس لغات ببنى سويف (7)

تكريم 4 مدارس لغات ببنى سويف (8)


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