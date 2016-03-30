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كلية طب المنصورة تكرم نائبى رئيس الجامعة الجديدين

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كلية طب المنصورة تكرم نائبى رئيس الجامعة الجديدين كلية طب المنصورة تكرم نائبى رئيس الجامعة الجديدين
كرمت كلية الطب بجامعة المنصورة كلا من الدكتور أشرف محمد سويلم لتعيينه نائبا لرئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف محمد عبد الباسط لتعيينه نائبا لرئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمجلس كلية الطب، حيث كرمهما الدكتور السعيد عبد الهادى عميد الكلية ورؤساء الأقسام أعضاء مجلس الكلية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقدم الدكتور السعيد عبد الهادى، عميد الكلية، التهنئة لنائبى رئيس الجامعة، معتبرا أنه اختيار موفق تماما، ويؤكد أن كلية طب المنصورة بها العقول الكثيرة القادرة على التطوير والتحديث فى شتى المجالات.

وأعرب العديد من أساتذة الكلية فى كلماتهم عن سعادتهم بتعيين اثنين من أبناء الكلية نائبين لرئيس جامعة المنصورة والذى يعكس ثقل كلية الطب على مستوى الجامعة ويزيد من المسئولية، متمنين لهما التوفيق والسداد.

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