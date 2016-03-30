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الاتحاد الإنجليزي يتهم مدافع مانشستر سيتي بالتورط في المراهنات

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الاتحاد الإنجليزي يتهم مدافع مانشستر سيتي بالتورط في المراهنات الاتحاد الإنجليزي يتهم مدافع مانشستر سيتي بالتورط في المراهنات

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك المتعلق بالمراهنات إلى مارتن ديميكيليس مدافع مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين.

ومنح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اللاعب حتى الساعة الخامسة مساء من يوم الخامس من أبريل المقبل لكي يرد على البيان الرسمي الذي نشره الاتحاد على موقعه.

وجاء في البيان "خرق ديميكيليس قانون الاتحاد الإنجليزي رقم E8، في 12 مرة، في مباريات بالفترة بين 22 يناير و 28 يناير من عام 2016".

وفي تلك الفترة المذكورة بالبيان، فإن ديميكيليس لعب مع مانشستر سيتي بمباريات وست هام بالدوري وتعادل الفريق بنتيجة 2-2، وكأس الرابطة في لقاء الإياب ضد إيفرتون يوم 27 يناير وانتهى بنتيجة 3-1 لصالح سيتي.

ولم يذكر البيان ماهية الفعل الذي قام به ديميكليس، إلا أنه متعلق بالمراهنات.

الجدير بالذكر أن ديميكيليس شارك هذا الموسم مع سيتي في 29 مباراة بكل المسابقات وسجل هدف وحيد.

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