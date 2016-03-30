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كاكا: جماهير ريال مدريد يجب أن تظهر مزيدا من الاحترام لرونالدو

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كاكا: جماهير ريال مدريد يجب أن تظهر مزيدا من الاحترام لرونالدو كاكا: جماهير ريال مدريد يجب أن تظهر مزيدا من الاحترام لرونالدو

طالب ريكاردو كاكا نجم ريال مدريد وميلان السابق، جماهير النادي الملكي بإظهار مزيدا من الاحترام لـكريستيانو رونالدو نجم الفريق لما حققه معهم.

وكان رونالدو قد انضم إلى ريال مدريد في 2009 قادما من مانشستر يونايتد وسجل منذ ذلك الحين أكثر من 350 هدفا وفاز بالدوري الإسباني مرة وكأس الملك مرتين وكأس السوبر مرة ودوري أبطال أوروبا مرة والسوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

وصرح كاكا لإذاعة "كادينا كوب" الإسبانية "كريستيانو رونالدو لاعب كبير، لن أتحدث عن جودته فقط، لكن لما قدمه وساهم به لريال مدريد".

كما تابع "أتمنى أن تظهر الجماهير مزيدا من الاحترام لرونالدو لما قدمه لهذا النادي".

واختتم "في بعض الأحيان أسمع صافرات ضد رونالدو، وهذا ليس جيدا بعد كل ما قدمه".

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