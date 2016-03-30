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حارس برشلونة: لا أعرف كيف يفكر إنريكي.. ولكني لدي أهدافي الشخصية

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حارس برشلونة: لا أعرف كيف يفكر إنريكي.. ولكني لدي أهدافي الشخصية حارس برشلونة: لا أعرف كيف يفكر إنريكي.. ولكني لدي أهدافي الشخصية

ألمح مارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة ومنتخب ألمانيا إلى إمكانية رحيله عن برشلونة نظرا لقلة مشاركاته، مشيرا إلى أنه لا يعلم ما يفكره به مدربه لويس إنريكي.

وشارك تير شتيجن هذا الموسم في 20 مباراة مع برشلونة وسكنت شباكه 24 هدفا، كما خرج بشباك نظيفة في 5 مباريات.

وصرح اللاعب عقب ودية منتخب بلاده مع إيطاليا "لا أعلم ما يفكر به المدرب لويس إنريكي، عليكم أن تذهبوا وتسألونه، يمكنني فقط أن أقول إنني أريد أن أعطي أفضل ما لدي".

كما تابع "هذا ما أفعله دوما، أريد أن أعطي أفضل ما لدي للفريق ولي أيضا، أتمنى أن نتأهل للجولة التالي في دوري الأبطال ونفوز بمباراتنا المقبلة بالدوري، تلك هي أهداف الفريق، لكن أيضا وبكل وضوح لدي أهدافا شخصية".

ويواجه برشلونة ضيفه ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني يوم السبت.

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