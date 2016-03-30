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تقارير – انتحاري بروكسل استخدم هوية لاعب إنتر ميلان السابق للدخول إلى بلجيكا

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تقارير – انتحاري بروكسل استخدم هوية لاعب إنتر ميلان السابق للدخول إلى بلجيكا تقارير – انتحاري بروكسل استخدم هوية لاعب إنتر ميلان السابق للدخول إلى بلجيكا

قالت تقارير إيطالية إن أحد الانتحاريين الذين قاموا بتفجيرات بروكسل الأخيرة، خالد البكراوي، استخدم هوية لاعب سابق في إنتر ميلان الإيطالي للدخول إلى بلجيكا والقيام بالعملية.

وكانت تفجيرات قوية قد هزت العاصمة البلجيكية وراح ضحيتها 35 شخص، بعد 3 شهور فقط من عمليات مماثلة ضربت العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت محطة (TG24) الإيطالية إن خالد البكراوي استطاع الدخول لبلجيكا، وإيجار الشقة التي تم التخطيط فيها لعمليتي بروكسل وباريس، باستخدام هوية لاعب إنتر ميلان السابق إبراهيم معروفي، هو لاعب بلجيكي من أصول مغربية.

ومع انتشار الأخبار، صرح معروفي لـ(لا جازيتا ديللو سبورت) الإيطالية "لا أعلم من هو البكراوي، تم تطميني من قبل الشرطة عن عدم تورطي في أي شيء".

ويعد معروفي من اللاعبين الرحالة في كرة القدم، حيث نشأ في فرق شباب أندرلخت وإيندهوفين في بلجيكا وهولندا، ثم انتقل لإنتر ميلان ثم تفينتي الهولندي ولعب لعديد الأندية في أوروبا وإفريقيا وآسيا، منهم الوداد المغربي والمغرب الفاسي وداماش الإيراني قبل أن يستقر حاليا في شاربيك البلجيكي.

وأضاف معروفي "قبل شهر علمت أن اسمي تم استخدامه لإيجار شقة في بروكسل، ذهبت للشرطة من أجل التحقق من الأمر إلا أنهم قالوا لي أن لا أقلق، ولكني الآن أحتاج إلى محامي للخروج من هذا المأزق".

وأتم معروفي "ما أعرفه أن من فعل تلك الأشياء ليسوا مسلمين، ولكنهم أناس بربريين متعطشين للدماء".

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