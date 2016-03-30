باحثون أمريكيون: تلوث الهواء مسؤول عن الولادة المبكرة

ربط تحليل جديد بين الولادات المبكرة فى الولايات المتحدة وتلوث الهواء، وقال إن ذلك يكلف الخزانة الأمريكية أكثر من أربعة مليارات دولار فى العام تنفقها الإدارة على الرعاية الطبية للمواليد المبتسرين، وفى فرص اقتصادية ضائعة.

وقال باحثون حللوا بيانات جودة الهواء وسجلات المواليد "إن نحو 16 ألف مولود يأتون قبل موعدهم الطبيعى كل عام، وأن ذلك يرجع جزئيا إلى تلوث الهواء".

وخلص الباحثون إلى أن التكلفة السنوية لهذه الأوضاع تشمل نحو 3.6 مليار دولار فى نقص الإنتاج بسبب إعاقة بدنية أو ذهنية للمواليد المبتسرين بالإضافة إلى 760 مليون دولار نتيجة للبقاء مدد طويلة فى المستشفيات وتغطية نفقات العلاج لفترات طويلة.

وقال الدكتور ليوناردو تراساندى باحث الصحة البيئية الذى أشرف على الدراسة "الولادة المبكرة المرتبطة بتلوث الهواء تسهم بشكل مباشر فى التكاليف الطبية فى السنوات الأولى من العمر منها وحدات الرعاية المركزية للمواليد، بالإضافة إلى إنتاجية اقتصادية ضائعة بسبب إعاقة النمو وقدرات إدراكية مهدرة".

وقال الباحثون فى الدراسة التى نشرت فى دورية انفايرمنتال هيلث بيرسبيكتيف "إن نسبة الولادة المبكرة تراجعت فى الولايات المتحدة إلى 11.4 فى المئة عام 2013 بدلا من وصولها إلى الذروة عام 2006، حيث بلغت نسبتها 12.8 فى المئة لكنها لا تزال أعلى بكثير مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى.

- دراسة: التشوهات فى مراحل الحمل المبكرة لا تشير لولادة طفل مصاب بعيب خلقى

>