طالبان يعتديان على معلمهما بالضرب داخل مدرسة ثانوية بأسيوط

اعتدى طالبان بمدرسة أسيوط الجديدة الثانوية، بالضرب على مدرسهما وأحدثا به إصابات وتم استدعاء الشرطة وإحالتهما للنيابة التى أمرت بحبس أحد الطلاب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى عبد الفتاح أبو شامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إخطارا من عبد الناصر أبو غدير مدير إدارة الفتح التعليمية يفيد وصول بلاغ من مدير مدرسة أسيوط الجديدة الثانوية يفيد بتعدى الطالبان "خالد ج ع " و"محمد أ ع " طالبان بالصف الثانى بالمدرسة على الأستاذ "أحمد ع م أ "بالضرب.

تم إبلاغ الشرطة التى ألقت القبض عليهما وتم تحرير محضر بمركز شرطة الفتح وبتحويلهما للنيابة أمرت بالإفراج عن المدرس والطالب الأول وحبس الطالب الثانى 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ومن جانبه أحال عبد الفتاح أبو شامة الواقعة للشئون القانونية، كما انتقل صلاح فتحى وكيل المديرية وعبد الناصر أبو غدير مدير الإدارة للتحقيق فى الواقعة وكشف ملابساتها.

- مصرع طالبين غرقا بعد هروبهما من المدرسة بأسيوط