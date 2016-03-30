كيف أزيد طول ابنتي بطريقة طبيعية؟

تهتم الأمهات بطول بناتهن خصوصاً، أكثر من طول الصبيان، فبأذهانهن أن الصبي سوف يكبر ويصبح رجلاً بالتالي فالرجل لا يعيبه شيئاً، ولكن الطول من علامات الجمال لدى البنت.



لذلك تتساءل الأمهات، وينقلن مخاوفهن عبر رسائلهن لـ "سيدتي نت" عن كيفية زيادة طول البنت طبيعياً، والمعايير التي تحدد من خلالها إذا كان طولها مناسباً لعمرها أم لا؟



التقت "سيدتي نت" بخبيرة التغذية أميمة مختار حيث أشارت إلى أن:



• طول الطفل عموماً يخضع لأسباب وعوامل وراثية في المقام الأول.

• بالنسبة للغذاء فالخضروات الورقية على اختلاف أنواعها تساعد على زيادة الطول لدى الأطفال.

• لا يجب اللجوء لعلاج كيميائي إلا بعد استشارة الطبيب المختص بالهرمونات.



• تعتقد بعض الأمهات أنها إذا كانت طويلة القامة سوف تكون بناتها طويلات القامة مثلها.

• تسهم منتجات الألبان أيضاً في زيادة الطول عند الأطفال.

• البيض المسلوق أيضاً لاحتوائه على البروتين من الأغذية المهمة لنمو الطفل عامة في سنواته الأولى.

• يجب التأكد من عدم معاناة الطفلة من وجود التحام مبكر بعظامها ما يؤدي إلى توقف نموها في الطول وذلك من خلال طبيب العظام والتصوير بالأشعة السينية.



بدوره لفت طبيب العظام الدكتور محمود مراد إلى أن طول الطفل يزداد حسب التدريج التالي:

• الطفل الطبيعي بعد الولادة يكون طوله 50 سم ويتراوح بين 46 سم و54 سم بالزيادة أو النقصان؛ ولكن يبقى في نطاق المعقول.

• يزيد طول الطفل حوالي25 سم في السنة الأولى من عمره.

• يزيد طول الطفل 12 سم في السنة الثانية من عمره.

• ومن السنة الثانية حتى البلوغ يكون معدل الزيادة في الطول حوالي 5-7 سم في السنة الواحدة.