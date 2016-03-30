كيف تقللين من نوبات الربو أثناء حملك؟

يعتبر مرض الربو من الأمراض المزمنة التي تصيب الصغار والكبار، ومن الصعب الشفاء منه ولذلك يجب التكيف معه ولكن الخطر في هذا المرض حين تحمل المرأة المصابة بالربو أن تداهمها أزمة ربوية حادة خارج السيطرة أثناء فترة الحمل.

اختصاصي الأمراض الصدرية، الدكتور حسين حامد أشار إلى النقاط التالية بخصوص المرأة الحامل المصابة بالربو وقدم لها بعض النصائح:



• إذا استطاعت المرأة الحامل المصابة بالربو أن تبقى تحت متابعة الطبيب فلن تزيد أعراض المرض عليها.

• هناك نساء تقل حدة الربو معهن خلال الحمل، وهناك نساء تزداد لديهن المتاعب.

• البخاخ المستخدم لعلاج الربو لا يضر بالجنين، لأن تأثيره يكون موضعياً.

• أي دواء عن طريق الفم أو الحقن يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب.

• امتنعي عن مسببات الربو المحيطة بك مثل رائحة المنظفات والعطور وشعر الحيوانات ورائحة الأزهار وقطن الفراش، والغبار أيضاً فهذه معظمها تزيد من الحساسية لديك.

• تناولي الأسماك الزيتية فهي تقلل من أزمات الربو.

• تناولي فيتامين "e" في طعامك لتقللي من احتمالية إصابة طفلك بالربو وأمراض الحساسية حيث يزداد لديك هاجس الوراثة لهذا المرض.

• احرصي على عدم زيادة وزنك أثناء الحمل عن المعدل الطبيعي لأنه يزيد من فرصة إصابتك بالأزمات الربوية حيث ترتفع نسبة استجابة الممرات الهوائية لمسببات الحساسية، وكذلك ضغط المعدة على الحجاب الحاجز بسبب كثرة الطعام يؤدي لضيق التنفس.

• امتنعي تناول البندق وكذلك زبدة البندق أثناء الحمل لأن الأبحاث الحديثة أثبتت أنهما يزيدان من أعراض الربو لدى الحامل وقد يورثانه للجنين.