أفضل أنواع الببرونات البلاستيكيَّة وأسعارها

قبل سنوات عديدة كانت الأمهات يستخدمن الببرونات الزجاجيَّة عند ارضاع أطفالهنَّ، لكن بمجرد أن بدأت الببرونات البلاستيكيَّة بالانتشار، لجأن إليها لأسباب عديدة أولاً لخفة وزنها، كما أنَّها غير قابلة للكسر مقارنة بالزجاج، وبالتالي بدأ استخدام الزجاج يقل تدريجياً. رغم أنَّ الزجاج مفيد مع الأطفال في الأشهر الأولى، لكن بمجرد أن يتمكَّن طفلك من الإمساك بالأشياء ستحتاجين للاستعانة بالبلاستيكيَّة مع الحرص على تبديلها بشكل دوري، وتغيير الحلمات وتبديلها مع زيادة عمر الطفل.

«سيدتي نت» تجولت في الصيدليات السعوديَّة لتقدِّم لنا أفضل أنواع الرضاعات البلاستيكيَّة، وأسعارها.

• بالأسعار أفضل أنواع الرضاعات البلاستيكيَّة:

ـ شيكو Chiccho: صناعة أميركيَّة مصنوعة من البلاستيك، اضافة إلى بعض الأنواع الأخرى منها قد تكون زجاجيَّة وتتميَّز باحتوائها على صمام هواء لمنع تسرب الهواء إلى بطن الطفل. أما أسعارها فتختلف بحسب حجمها.

ـ شيكو سيليكون 150مل 29 ريالاً.

ـ شيكو 250 مل 32 ريالاً.

ـ أفنت Avent: من صناعة شركة فيليبس العالميَّة بحيث تكون مصنوعة من البلاستيك وتحديداً الـpolycarbonate plastic إضافة للزجاج. وأسعارها أيضاً تعتمد على حجمها.

ـ ببرونة ايفنت 330 مل سعرها 65 ريالاً.

ـ مجموعة ببرونات 4 ببرونات وفرشاة وحلمة لحديثي الولادة بسعر 188 ريالاً.

• نوبي Nuby: صناعة ألمانيَّة بحيث تكون مصنوعة من البلاستيك أو الزجاج إضافةً إلى أنواع من السيلكون. أسعارها بناء على حجمها وسعتها.

• نوبي 150 مل بلاستيكيَّة بسعر 27 ريالاً.

• نوبي 300 مل وسعرها 45 ريالاً.

وهنا تقدِّم «سيدتي نت» الطريقة المثلى والصحيَّة لتنظيف الببرونة البلاستيكيَّة بأمان:

تحتاج رضاعات الأطفال والببرونات بشكل عام إلى التعقيم النظافة الدائمين وبخاصة في أشهر طفلك الأولى، حيث تكون مناعته قليلة، ويتأثر جسمه بالبكتيريا بشكل كبير ما يسبب له بعض الأمراض المعويَّة كالمغص والإسهال.

ـ بداية عليك غسل الببرونة كل يومٍ بالماء الجاري وسائل غسل الصحون، ويفضل استخدام الفرشاة الخاصة بتنظيف الببرونات للسماح لها بالدخول إلى جميع أجزائها، بعدها قومي بشطف الببرونة بماء دافئ جيداً للتخلص من بقايا سائل التنظيف.

ـ يمكنك تعقيم الببرونة بطريقة التبريد بوضع الببرونات في الفريزر بعد غسلها وتنظيفها، حيث تقتل البرودة الزائدة كل أنواع البكتيريا وينصح بهذه الطريقة للببرونات المصنوعة من البلاستيك.

ـ قومي بتعقيم الببرونات مرَّة في اليوم والاكتفاء بغسلها بالماء الدافئ بين الوجبات.

ـ جدِّدي حلمة الببرونة كل ثلاثة أشهر على الأقل مع مراعاة اختيار الحلمة التي تناسب عمر طفلك، ويفضل تغيير الرضاعة كل ستة أشهر، وعدم استخدامها لطفل آخر نهائياً.

ـ يمكنك التخلص من اصفرار الببرونة وتغيير لونها بوضعها في ماء دافئ مع إضافة عصير ليمونه وتركها لتسترجع لونها الأصلي.

ـ وأخيراً امتنعي تماماً عن وضع الكلور لتنظيف الببرونات.