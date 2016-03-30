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على الجفري معلقًا على اختطاف الطائرة : «حفظ الله مصر وأرغم أنوفًا أرادت لها السوء»

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الحبيب على الجفرى (أرشيفية)

الحبيب على الجفرى (أرشيفية)

علق الداعية اليمني، الحبيب على الجفري، على حادث اختطاف طائرة للطيران التي كان من المفترض أن تتجه من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار القاهرة، وهبوطها بدلاً من ذلك في مطار “لارنكا” بقبرص بعد اختطافها على يد مصري يدعى “سيف الدين مصطفى” عقب تهديده طاقمها بارتدائه “حزام ناسف” مزيف.

وقال “الجفري”، في تدوينة اليوم الأربعاء عبر حسابه بـ”تيتر”: “الحمد لله على عودة ركاب الطائرة المصرية بسلام، حفظ الله مصر وأهلها وأرغم أنوفًا أرادت لها السوء.

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