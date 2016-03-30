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ارتفاع عدد المصابات بالتسمم إلى 10 طالبات بمدرسة القلعاية بسوهاج

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ارتفاع عدد المصابات بالتسمم إلى 10 طالبات بمدرسة القلعاية بسوهاج ارتفاع عدد المصابات بالتسمم إلى 10 طالبات بمدرسة القلعاية بسوهاج
ارتفع عدد المصابين بتسمم غذائى إلى 10 طالبات إثر تناولهن سندوتشات وكاراتيه من كانتين مدرسة القلعاية الإعدادية بقرية جزيرة أولاد حمزة مركز العسيرات بسوهاج.

وتبين من الفحص أن الطالبات هن رئيسة أحمد عبد المقصود، ورحاب ثابت محمد، وآية حسن وفقى، وسلوى عبد الرحمن، ولمياء أدهم محمد، وسحر سعد الدين، وخلود عبد البصير، وسهيلة عصام، ومها أحمد، وناريمان عبد الفتاح، طالبات بالصف الثانى والثالث الإعدادى مصابات بقيئ وإسهال وارتفاع فى درجة الحرارة إثر تناولهن سندوتشات وشيبسى وكاراتيه من كانتين المدرسة.

ومن جانبه انتقل الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة إلى مستشفى العسيرات وكلف مفتش الأغذية بالتحفظ على العينات الموجودة بالمدرسة وأخذ عينة من قيئ المصابات لتحليله لبيان سبب الواقعة، ووجه بتقديم الرعاية الطبية للمصابات.


>إصابة 8 طالبات بتسمم غذائى فى مدرسة بمركز العسيرات بسوهاج

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