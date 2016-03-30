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تشكيل الأهلي المتوقع – عودة نجيب وظهور السولية والشيخ.. وأنطوي يقود الهجوم

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تشكيل الأهلي المتوقع – عودة نجيب وظهور السولية والشيخ.. وأنطوي يقود الهجوم تشكيل الأهلي المتوقع – عودة نجيب وظهور السولية والشيخ.. وأنطوي يقود الهجوم

يعود محمد نجيب لدفاع الأهلي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة والجلوس احتياطيا للثنائي الدولي رامي ربيعة وأحمد حجازي، حين يقابل الأهلي ديروط في دور الـ32 من كأس مصر اليوم، حسب التشكيل المتوقع من التدريبات.

وظهر من التدريبات أيضا اتجاه الهولندي مارتن يول لإشراك أحمد الشيخ وعمرو السولية في وسط ملعب الفريق، بالإضافة للشاب أحمد حمدي.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الأهلي..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: باسم علي، محمد نجيب، سعد سمير، حسين السيد.

الوسط: أحمد فتحي، أحمد حمدي، وليد سليمان، أحمد حمدي، أحمد الشيخ.

الهجوم: جون أنطوي

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