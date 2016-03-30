أخبار عاجلة

الأخبار - يضرب الإرهاب الأسود من جديد جسد المصريين بإستهداف المصلين في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا -
كواليس مباراة الداخلية أمام النصر للتعدين -
عاجل بالأسماء شهداء ومصابي كنيسة ماري جرجس بطنطا. -
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية -
هل يتم إيقاف الدوري بسبب الأحداث الإرهابية؟.. عامر حسين يُجيب -
الأخبار - النائب العام يكلف بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الضحايا وسرعة الإنتهاء من التحقيقات -
الاخبار - د/ شوقى علام مفتى الجمهورية يقدم واجب العزاء لـ أسر الشهداء فى كنيسة مارى جرجس والمرقسية -
أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم -
ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين ! -
الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أهالى الطلاب المحتجزين بالسودان: زيارة وزيرة الهجرة للسودان أصابتنا باليأس

Google+ Print
أهالى الطلاب المحتجزين بالسودان: زيارة وزيرة الهجرة للسودان أصابتنا باليأس أهالى الطلاب المحتجزين بالسودان: زيارة وزيرة الهجرة للسودان أصابتنا باليأس
عاد اليأس من جديد فى نفوس أسر 22 طالبا من محافظة كفر الشيخ، بعد عودة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة دون أن تطمئن أولياء الأمور بحالة أبنائهم المحتجزين منذ الأسبوع الماضى، بعد أن ألقت السلطات السودانية القبض عليهم، ووجهت لهم تهمة تسريب امتحان الثانوية العامة السودانية.

وقال محمد حلمى عبد العظيم، من قرية الوزارية بمركز الرياض، زيارة وزيرة الدولة للهجرة إلى السودان، كنا نعقد عليها آمالا كبيرة، من أجل التفاوض والإفراج عن أبنائنا ولكن عاد لنا اليأس عندما لم نجد أى استجابة لها من قبل السلطات السودانية.

وأضاف حلمى، توجه عدد من أولياء الأمور للسفارة المصرية بالسودان بعد زيارة الوزيرة للاطمئنان على أبنائهم فلم يجدوا استجابه من السفير المصرى بالسودان ليطمأنهم على أبنائهم، فيما أكدوا أن هناك تحقيقات تجرى مع الطلاب وسنفيدكم بعد انتهاء التحقيقات، مشيرا إلى أن ابن شقيقته محمد جمعة طاهر من بين الملقى القبض عليهم بالسودان من قبل الأمن العام السودانى بتهمة تسريب امتحان الصف الثالث الثانوى بمدرسة طحنون الثانوية بالخرطوم .

وقال إن ابن شقيقته يؤدى الامتحان بالصف الثالث الثانوى، وأدى الامتحان الثالث له حتى يوم 21مارس الحالى، وتم إلقاء القبض عليه هو و54 طالبا مصريا بينهم 22 من كفر الشيخ، ومن بين الملقى القبض عليهم 3 طالبات من كفر الشيخ، منهم من ألقى القبض عليه من أمام المدرسة أثناء خروجهم من الامتحان وآخرون ألقى القبص عليهم من داخل مساكنهم التى استأجروها.

وقال حلمى عبد العظيم، إن الجاليتين السورية والأردنية هما من سربتا الامتحان وليس أبناءهم "على حد قوله"، مضيفا :"ألقى القبض على أبنائنا وأولياء أمورهم متواجدون معهم بالسودان، لايستطيعون رؤيتهم، وقد لجأوا للسفارة المصرية بالسودان ولم تفعل شيئا ونستعيث بالرئيس عبد الفتاح السيسى للتدخل لإنقاذ الطالبات والطلاب".

وقال السيد الشمرى "محامى" إنه يحاول مقابلة المحافظ بكفر الشيخ للتدخل لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية للإفراج عن أبنائهم المحتجزين بالسودان بتهمة لا ذنب لهم فيها.

وأضاف الرفاعى كمال عبد الخالق "من أهالى قرية الوزارية" إن الأمن العام بالسودان ألقى القبض على ابن عمه على يحيى ونجله الطالب الذى يؤدى الامتحان فى مدرسة طحنون الثانوية بالخرطوم، وأنه حاول التعرف على أحوالهم من السفارة فلم يجد ردا قبل زيارة وزيرة الدولة للهجرة أو بعدها.


>- بالفيديو.. أهالى الـ22 طالبا المحتجزين بالسودان يستغيثون بالرئيس
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد