بالصور.. محافظ الأقصر يفتتح ملتقى التأهيل والتوظيف بالقطاع الخاص

افتتح محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، ملتقى التأهيل والتوظيف بالقطاع الخاص المقام بنادى التجديف تحت رعاية جهاز شباب الخريجين ومركز التدريب الصناعى بالتنسيق مع الشباب والرياضة والصندوق الاجتماعى.

ومن جانبه قالت نورا أحمد محمد مدير جهاز شباب الخريجين، أن هذا الملتقى يستهدف تعريف الشباب بفرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص والدورات التدريبة التى تؤهلهم لسوق العمل، ويشارك فى هذا الملتقى حوالى 12 شركة خاصة تبحث عن فرص العمل لديها التى تنوعت لتشمل أفراد امن وجرسونات وعمال تعبئة بمرتبات تبدأ من 1200 جنيه، وتصل فى بعض الوظائف إلى 2000 جنيه، بالإضافة إلى مشاركة عدد من شركات التأهيل والتدريب تطرح منح تدريبة فى مجالات التنمية البشرية واللغات وريادة الاعمال وبرامج التكنولوجيا والمعلومات والتحكيم الدولى والارشاد الاسرى.

ومن جانبه أكد محافظ الاقصر على لأهمية توجيه الشباب للتعامل مع شركات القطاع الخاص واستغلال فرص العمل بها، وذلك لأن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى لهما مستقبل اقتصادى واعد.

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