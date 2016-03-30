قوافل الإصحاح البيئى تقدم الكشف مجانا على المواطنين بمستشفى جامعة قناة السويس

انطلقت اليوم القافلة الثانية لجامعة قناة السويس ضمن الأسبوع البيئى الرابع والتى تتجه إلى المستشفى الجامعى بالتنسيق مع الدكتور هانى الدمياطى مدير عام المستشفيات تتواجد خلالها القافلة من الصباح الباكر فى عيادة المخ والأعصاب وعيادة الباطنة والقلب تجرى الكشف وتقدم العلاج والأدويه للأهالى بالمجان وذلك فى إطار فعاليات الأسبوع البيئى الرابع بجامعة قناة السويس والذى يعقد خلال الفترة من 27 حتى 31 مارس الحالى وتحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة ان القوافل توجهت أمس الى قرية شندوره بمحافظة السويس وقدمت العديد من الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية والتثقيفية للأهالى وأجرت الكشف على 390 حالة فى العديد من التخصصات الطبية حيث بلغ عدد الحالات فى الباطنة 61حاله و21 فى النسا و12 للمسالك و50 للأطفال و16 فى طب الأسرة و61 للرمد و30 للجلدية و68 للعظام و27 للأسنان و23 فى الأنف والأذن و21 للجراحة.

فى حين أجرت الكشف البيطرى على 169 حالة ما بين الجاموس والغنام والماعز والطيور.

وقام أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بفحص العديد من الحالات الزراعية وتقديم الإرشاد الزراعى المناسب للمزارعين بالاضافه الى تقديم الكثير من المبيدات الحشرية للأهالى بالمجان

بينما نظم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض العديد من لقاءت التثقيف الصحى لأهالى القرية حيث تم الحوار مع كبار السن عن أمراض السكر والضغط والكبد والفيروسات والحديث مع سيدات القرية عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها للام والطفل ووسائل منع الحمل والتغذية السليمة للأطفال فى سن المدارس.

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