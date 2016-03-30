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بيان للداخلية: مقتل "بوتشة" وآخر فى اشتباكات بالرصاص مع الشرطة بالقليوبية

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بيان للداخلية: مقتل "بوتشة" وآخر فى اشتباكات بالرصاص مع الشرطة بالقليوبية بيان للداخلية: مقتل "بوتشة" وآخر فى اشتباكات بالرصاص مع الشرطة بالقليوبية
أفادت مصادر بوزارة الداخلية، بأن الأمن العام واصل ملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والهاربين من السجون، وملاحقة المتهمين بقتل ضابط وشرطيين من قوة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

ونجحت أجهزة الأمن بإشراف اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فى قتل "أحمد. ج" 19 سنة عاطل، ومقيم الجعافرة، هارب من 3 جنايات مخدرات واستعمال قوة، والمقضى بمعاقبته فيهم بالمؤبد والسجن المشدد، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 9 قضايا "مخدرات – سلاح - سرقة بالإكراه - مقاومة سلطات"، و"محمد.س" وشهرته "بوتشة" هارب من 3 قضايا مخدرات، ومحكوم عليه فيهم بالمؤبد والسجن المشدد، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 13 قضية "مخدرات – سلاح - مقاومة سلطات".

وشهدت منطقة الجعافرة اشتباكات بالرصاص بين قوات الأمن والمتهمين، حيث عثر بجوار جثتيهما على سلاحين آلى و10 طلقات وكمية كبيرة من فوارغ الطلقات.

المتهمين (1)

المتهمين (2)

المتهمين (3)


>ـ مقتل 2من المتهمين بإطلاق نار على ضباط مباحث الخانكة فى مواجهة أمنية بالعبور
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