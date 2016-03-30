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«قضايا الدولة» تطعن على قبول أوراق 6 مرشحين بدائرة «عكاشة»

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«قضايا الدولة» تطعن على قبول أوراق 6 مرشحين بدائرة «عكاشة» «قضايا الدولة» تطعن على قبول أوراق 6 مرشحين بدائرة «عكاشة»

توفيق عكاشة

تقدمت هيئة قضايا الدولة، الأربعاء،  6 طعون انتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا، تطالب فيها بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بقبول أوراق ترشح 6 مواطنين عن دائرة نبروة وطلخا.

 

وذكرت الطعون أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة شابه البطلان والقصور في الاستدلال، حيث أن المطعون ضدهم لم يقدموا ما يفيد محل إقامتهم بالمنصورة، والحساب البنكى والذمة المالية والكشف الطبي، وأن أحد المطعون ضدهم صدرت نتيجة الكشف الطبى عليه تؤكد تعاطيه المخدرات، إلا إنه طعن عليها وصدر حكما لصالحه.

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