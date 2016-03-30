موانيء البحر الأحمر : 55 % نسبة اشغالات المخازن والساحات بميناء سفاجا

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان كمية الشاحنات المتواجدة بميناء سفاجا يبلغ 479 شاحنة واردة و 80 شاحنة صادرة بنسبة اشغالات 55 % من نسبة الاشغالات بساحات و مخازن الميناء و يتم التنسيق مع كافة الجهات العاملة بالميناء لسرعة انهاء الاجراءات.

وأشار عبد الرحيم مصطفى ان اجمالى عدد الرحلات خلال شهر مارس الحالى بالميناء (65 رحلة ) حيث قامت السفينة نما اكسبريس التابعة لتوكيل نما للملاحة بعدد ( 13 رحلة وصول و سفر ) ، و السفينة الحرية 1 و الحرية 2 التابعتان لتوكيل شركة تريمف للنقل البحرى بعدد ( 25 رحلة وصول و سفر ) ، و السفينة بوسيدون اكسبريس التابعة لتوكيل اولاد بدوى و شركاه بعدد ( 27 رحلة وصول و سفر ).

اما فيما يخص جمارك سفاجا فهى تقوم بتطبيق القوانين و اللوائح الجمركية على البضائع الواردة للبلاد و تحصيل الرسوم الجمركية عن البضاعة فقط طبقا للوائح الجمركية المقررة لذلك و فى حالة مخالفة الاجراءات يتم تحصيل غرامة مخالفة اجراءات.