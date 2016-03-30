طالبان يتعديان على مدرس بالضرب داخل مدرسة ثانوية بأسيوط‎

مراسل «ONA»:

​​تعدى طالبان بمدرسة أسيوط الجديدة الثانوية، الأربعاء، بالضرب على مدرسهما وأحدثا به إصابات خلال أحد الحصص الدراسية.

تلقى عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إخطارًا من عبد الناصر أبو غدير مدير إدارة الفتح التعليمية يفيد وصول بلاغ من مدير مدرسة أسيوط الجديدة الثانوية يفيد بتعدى الطالبان “خالد ج ع” , و”محمد أ ع” طالبان بالصف الثانى بالمدرسة على “أحمد ع م أ” مدرس، بالضرب وأحدثا به إصابات.

تم إبلاغ الشرطة التى ألقت القبض عليهما وتم تحرير محضر بمركز شرطة الفتح وبتحويلهم للنيابة أمرت بالإفراج عن المدرس والطالب الأول وحبس الطالب الثانى 4 أيام على ذمة التحقيقات.

من جانبه، أحال عبد الفتاح أبو شامة، الواقعة للشئون القانونية، كما انتقل صلاح فتحى وكيل المديرية وعبد الناصر أبو غدير مدير الإدارة للتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها.