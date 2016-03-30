وصول المجلس الرئاسي الليبي إلى طرابلس «بحراً»

نقلت “سكاي نيوز عربية”، الأربعاء، أن المجلس الرئاسي الليبي برئاسة فايز السراج وصل إلى العاصمة طرابلس عن طريق البحر.

وأضافت المصادر أن معظم أعضاء المجلس الرئاسي الليبي وصلوا على متن فرقاطات إيطالية إلى ساحل العاصمة طرابلس.

تأمين كامل لمقر الحكومة في طرابلس استعدادا لتسلم حكومة الوفاق مهامها

وأوضحت أنه تم تأمين مقر الحكومة في طرابلس بشكل كامل استعدادا لوصول فائز السراج.

وقد وصل 7 أعضاء من المجلس بينهم السراج رئيس المجلس ورئيس وزراء حكومة الوحدة الليبية إلى قاعدة بحرية في طرابلس على متن قارب من تونس.

كانت الحكومة الموازية وجماعات مسلحة تدعمها حذرت في الأيام الأخيرة من انتقال حكومة الوحدة إلى العاصمة الليبية.