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قبرص توافق على تسليم خاطف الطائرة لمصر عقب انتهاء التحقيقات الأولية

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قبرص توافق على تسليم خاطف الطائرة لمصر عقب انتهاء التحقيقات الأولية قبرص توافق على تسليم خاطف الطائرة لمصر عقب انتهاء التحقيقات الأولية
قال مصدر قضائى بالنيابة العامة، أن مكتب التعاون الدولى التابع لمكتب النائب العام، والمكتب التابع لوزارة العدل، أجرى اتصالات مجددة مع الجانب القبرصى، لبحث إجراءات تسليم المتهم باختطاف طائرة للطيران.

وأوضح المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الجهات القضائية المصرية، تلقت موافقة من الجانب القبرصى على طلب تسليم المتهم باختطاف الطائرة، غير أنهم أكدوا تنفيذ عملية التسليم عقب الانتهاء من إجراءات التحقيق الأولية.

وأكد المصدر، على أن النائب العام المستشار نبيل صادق، كلف عدد من أعضاء النيابة العام بتشكيل فريق إدارة أزمة لمتابعة تطورات قضية اختطاف الطائرة، والتبادل المعلوماتى بين الجانب المصرى والقبرصى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو جهود كشف ملابسات الحادث.


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