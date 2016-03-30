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مقتل 2من المتهمين بإطلاق نار على ضباط مباحث الخانكة فى مواجهة أمنية بالعبور

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مقتل 2من المتهمين بإطلاق نار على ضباط مباحث الخانكة فى مواجهة أمنية بالعبور مقتل 2من المتهمين بإطلاق نار على ضباط مباحث الخانكة فى مواجهة أمنية بالعبور
لقى اثنين من المتهمين بإطلاق النار على ضباط مباحث الخانكة، مصرعها فى تبادل لإطلاق النار بينهما وبين قوات الشرطة بالعبور، اليوم الأربعاء، أثناء محاولة ضبطهما، وتم تحويل الجثث لمستشفى السلام بالقاهرة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، بانتقال قوة من مديرية الأمن، بإشراف العبد الله جلال وكيل فرع البحث الجنائى، إلى العبور لضبط محمد بوكشة، وأحمد عتمان المتهمين فى واقعة إطلاق النار على ضباط مباحث الخانكة، ما أدى إلى استشهاد النقيب إيهاب جورجى معاون المباحث و3 مخبرين من القسم، وإصابة 3 آخرين أثناء محاولة القوات ضبطهم أطلقوا النار وبادلتهم القوات، ما أدى إلى مصرعهما، وتم ضبط بندقية آلى بحوزتهما، وتم نقلهما إلى مستشفى السلام بالقاهرة، لاستخراج تصاريح الدفن.


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