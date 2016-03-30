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سيف الدين مصطفى: اختطفت الطائرة لرغبتى فى رؤية أسرتى المقيمة بقبرص

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سيف الدين مصطفى: اختطفت الطائرة لرغبتى فى رؤية أسرتى المقيمة بقبرص سيف الدين مصطفى: اختطفت الطائرة لرغبتى فى رؤية أسرتى المقيمة بقبرص
قال سيف الدين مصطفى خاطف الطائرة المصرية إن دافعه الرئيسى فى اختطاف الطائرة المصرية هو الرغبة فى لقاء زوجته السابقة وأطفاله المقيمين فى قبرص الذين لم يراهم منذ 24 عاما.

وذكرت صحيفة "سايبروس ميل" القبرصية أن تصريحات مصطفى جاءت أثناء التحقيق معه أمام المحكمة التى مدت فترة اعتقاله.

وأوضحت الصحيفة أن مصطفى كان يدافع عن نفسه أمام المحكمة دون أن يساعده محام، ونقلت الصحيفة عن المواطن المصرى قوله أمام المحكمة "لم أقابل أسرتى منذ 24 عاما وأردت أن التقى زوجتى ولم تسمح المصرية بذلك"

وتناقلت وسائل الإعلام فى تغطية شخصية مصطفى معلومات مفادها، أن طليقته تعيش مع أطفالهما الثلاثة فى قبرص، علما بأنه كان لديهما طفل رابع توفى قبل 10 سنويات.

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مصر 365

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