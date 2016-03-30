الأسد:الصراع كلف سوريا 200 مليار دولار وأى خلاف يمكن حله فى محادثات جنيف(تحديث)

اخبار سوريا

قال الرئيس السورى بشار الأسد فى مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية أن الصراع فى سوريا كلف البلاد أكثر من 200 مليار دولار.

وأضاف الأسد فى المقابلة التى نشرت الأربعاء "الخسائر الاقتصادية والأضرار التى لحقت بالبنية التحتية تجاوزت قيمتها 200 مليار دولار... إصلاح البنية التحتية سيستغرق وقتا طويلا."

ونقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء عن بشار الأسد قوله إن تشكيل حكومة جديدة لسوريا لن يكون معقدا وإن أى قضية يمكن حلها من خلال محادثات السلام فى جنيف.

وتابع قائلا إن الحكومة السورية الجديدة يجب أن تتألف من ثلاثة أطراف وهى المعارضة والقوى المستقلة والموالون لدمشق.

إضافة..

>وقال الرئيس السورى بشار الأسد، إن سوريا بحاجة إلى الوجود العسكرى الروسى حتى إذا استقر الوضع الأمنى.