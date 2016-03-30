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الغد السورى: أذرع إيران الإعلامية تشن حملة شرسة خوفا من شعبية التيار

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الغد السورى: أذرع إيران الإعلامية تشن حملة شرسة خوفا من شعبية التيار الغد السورى: أذرع إيران الإعلامية تشن حملة شرسة خوفا من شعبية التيار
بدأت إيران والأذرع الإعلامية التابعة لحزب الله اللبنانى فى شن حملة إعلامية شرسة على تيار الغد السورى الذى استضافت القاهرة مؤتمره التأسيسى منذ فترة وذلك لتشويه صورة التيار المعتدل الذى يمثل الوسطية والليبرالية فى مواجهة التيارات المعارضة الأخرى والتى يتصف بعضها بالتشدد والتطرف.

وقال تيار الغد السورى فى بيان صحفى أن مصادر خاصة أكدت من العاصمة اللبنانية بيروت أن اجتماعا جرى مؤخرا للبدء فى حملة إعلامية شرسة ضد عناصر التيار ورئيسه أحمد الجربا، وذلك بسبب التأييد الكبير الذى لاقاه تيار الغد السورى من خلال انضمام العديد من الشخصيات المعارضة إلى صفوفه فى الأيام الأخيرة.

وأوضحت المصادر التى حضرت الاجتماع الذى جرى فى لبنان أن إيران والأذرع الإعلامية التابعة لها ستوجه انتقادات لاذعة فى الفترة المقبلة لتيار الغد السورى وأعضاء المكتب السياسى، مشيرة إلى أن هناك شائعات وأكاذيب تروج لتشويه صورة من ينتمون للتيار الذى نال استحسان العديد من أبناء الشعب السورى فى الداخل والخارج وخاصة بعد ما تردد مؤخرا أن هذا الاستحسان سيجعل التيار يوسع من مكاتبه وتواجده وينظم صفوفه ويركز على العمل فى أكثر من مكان وملف.

وكشفت المصادر عن تخوف إيران من أن يتصدر تيار سورى معتدل المشهد السياسى للمعارضة فى الفترة المقبلة وهو ما سيضعف حجمها وتبريراتها التى طالما تروج لها دائما بأن أطياف المعارضة تنتمى للتيار المتشدد والمتطرف، خلافا لتيار الغد السورى الذى يعد تقريبا التيار المعتدل والوسطى الوحيد فى الوقت الراهن.

وأعلن تيار الغد السورى عن مؤتمره التأسيسى فى القاهرة وأكد أحمد الجربا رئيس تيار الغد السورى على أن التيار يؤمن بكل وضوح وجرأة بالحل السياسى المستند إلى مبادئ جنيف ومرتكزين إلى مستخلصات مؤتمر القاهرة، وقد توجه التيار بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته للقضية السورية واستضافته للمؤتمر فى القاهرة.


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