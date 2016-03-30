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تحليل في الجول - إيمانويل أمونيكي: هذا أخطر سلاح لمنتخب مصر.. وما ينقصه للعودة للتتويج

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تحليل في الجول - إيمانويل أمونيكي: هذا أخطر سلاح لمنتخب مصر.. وما ينقصه للعودة للتتويج تحليل في الجول - إيمانويل أمونيكي: هذا أخطر سلاح لمنتخب مصر.. وما ينقصه للعودة للتتويج

"منتخب مصر يمتلك سلاحا قويا لا يتعلق بمهارة لاعب أو سرعة آخر" .. هذا ما يؤمن به إيمانويل أمونيكي المدرب المساعد لمنتخب نيجيريا ولاعب الزمالك السابق.

وأطاح منتخب مصر بأحلام نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالفوز 1-0 بهدف رمضان صبحي، ليقترب بنسبة 99.9% من العودة للبطولة التي توج بها 7 مرات من قبل.

ويحاور FilGoal.com أمونيكي الذي تألق في صفوف الزمالك لثلاث سنوات من 1991 حتى 1994 ليتوج مع الفريق ببطولتي دوري، قبل أن ينتقل إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي ومنه لبرشلونة.

وكل ما يلي على لسان إيمانويل أمونيكي لـFilGoal.com ..

"منتخب مصر لعب بشكل جيد جدا، والميزة هي أن اللاعبين أدوا كفريق متحد وربما يكون ذلك بسبب أنهم يلعبون منذ فترة طويلة مع بعضهم".

"صحيح أن منتخب مصر لم يتأهل لكأس الأمم منذ 3 نسخ، ولكن كان واضحا أن اللاعبين يحفظون طريقة لعب بعضهم".

"كل ما أستطيع أن أقوم به الآن هو إرسال التهاني لهم على هذه المباراة الجيدة".

نقاط القوة والضعف

"بالنسبة لي، أهم ميزة في منتخب مصر كان قدرته على الدفاع ككتلة واحدة. الحقيقة أن خط دفاعكم قوي جدا".

"ولاعبو الوسط أيضا يعودون لتقديم المساندة الدفاعية عندما كنا نخرج للهجوم".

"من الرائع أن لاعبي الوسط يعرفون جيدا متى يعودون من أجل مساندة الدفاع ومتى ينطلقون لمشاركة الهجوم".

"قوة منتخب مصر حاليا في جماعيته".

"كل فريق يمتلك نقاط قوة ونقاط ضعف، وربما يكون هجوم مصر أقل مستوى من دفاعه وخط الوسط. ولكن كما قلت الجماعية هي الميزة الأهم وهي التي تحقق الفوز".

هل نفوز بكأس الأمم؟

"منتخب مصر يحتاج الآن إلى مواصلة العمل إذا أراد الفوز بكأس الأمم".

"لا أعرف إذا كان منتخب مصر قادرا على الفوز بكأس الأمم، ولكن ما أثق به هو أنكم تمتلكون فريقا قويا يحتاج إلى مواصلة العمل بقوة".

"العمل الجاد هو ما قد يؤهل مصر للفوز بكأس الأمم".

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