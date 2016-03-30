التدخين وارتفاع الضغط والسكر تصيب ربع مليون مصرى سنويا بالأزمات القلبية

أكد الدكتور أحمد مجدى أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب القومى، ورئيس المؤتمر السنوى العاشر للأزمات القلبية وقصور الشريان التاجى المنعقد حاليًا بالقاهرة فى الفترة من 30 إلى 31 مارس الجارى، أن أمراض القلب السبب الأول للوفاة فى جميع أنحاء العالم، وأن الأزمات القلبية تصيب ربع مليون مصرى سنويا.

وقال الدكتور أحمد مجدى يعتبر قصور الشرايين التاجية وحالات القلب الحادة أخطرها لأنها تؤدى إلى تدهور مفاجئ لحالة القلب أثناء الأزمات القلبية، ما يؤدى إلى الوفاة أو تلف عضلة القلب، موضحا أن الأزمات القلبية يصاب بها كل عام فى مصر ما لا يقل عن ربع مليون مريض ويتوفى أثناء النوبة القلبية عشرات الآلاف من المرضى أكثرهم خلال الساعات الأولى من الإصابة، إذا لم يتم تشخيصهم والتعامل السريع معهم.

وأشار الدكتور أحمد مجدى إلى أن نسبة الإصابة بالشريان التاجى والنوبات القلبية تزداد فى مصر، وأثبتت الدراسات أن زيادة عوامل الخطورة بين المصريين مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم والكولسترول والبول السكرى وزيادة الوزن أهم أسباب الإصابة، وأن طبيعة إصابة الشرايين التاجية تغيرت فى العقدين الآخرين وامتدت لتشمل أعمارًا دون الأربعين والثلاثين من الشباب، وزيادة الحالات الحادة للقلب وشدة الإصابة داخل الشرايين التاجية كما تصيب النساء.

وقال إن المؤتمر يناقش عدة موضوعات تتعلق بالجديد فى مجال أمراض القلب وطرق التشخيص والعلاج والتدخل بالقسطرة القلبية وتشخيص وعلاج حالات القلب الحادة مثل الهبوط الحاد للقلب وجلطة الشريان الرئوى، تصوير القلب والشرايين بالطرق الحديثة واستخدام الأشعة المقطعية والرنين المغنطيسى والمسح الذرى، موضحا أن المؤتمر يركز على مشاكل أمراض الشرايين التاجية فى مصر بالذات وإمكانية مواجهتها.

وأشار أستاذ أمراض القلب إلى أن المؤتمر يستعرض استراتيجيات كيفية مواجهة قصور الشريان التاجى، والنوبات القلبية، إنعاش القلب والحفاظ على عضلة القلب والدورة الدموية، والتنفس الصناعى، وكذلك الأدوية الجديدة المستخدمة فى علاج قصور الشرايين وجلطة القلب.

جدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه عدد من أساتذة واستشارىِّ القلب والقسطرة القلبية والرعاية المركزة من الجامعات ومعهد القلب ومراكز القلب المصرية مع نخبة من الخبراء العالميين فى مجال علاج الأزمات القلبية والقسطرة القلبية.

يذكر أن المؤتمر ينظم عدة ورش عمل مفصلة للقسطرة القلبية، واستخدامها فى حالات القلب المختلفة والتطورات فى القسطرة التداخلية، كما يعقد ورش عمل لرسم وكهربية القلب وورش عمل للموجات فوق الصوتية للقلب وعرض التقنيات الحديثة مع عرض لبعض الحالات المعقدة كما سيخصص جلسات وورش عمل للتمريض والفنيين بالقسطرة القلبية والرعاية المركزة لزيادة خبرة ومعلومات الفريق الطبى كله.

- تخلص من الإجهاد المسبب للأزمات القلبية فى خطوتين

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