عرض فيلم "عمارة يعقوبيان" بكوريا الجنوبية لتعريف شعبها بالسينما المصرية

كتب : أ ش أ منذ 3 دقائق

عرض الفيلم المصري "عمارة يعقوبيان" للمخرج مروان حامد في دار السينما " دايهان " وسط سول، ضمن برنامج " ليلة الفيلم المصري " بتنظيم من المكتب السياحي المصري في كوريا الجنوبية .

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم، أن السفير المصري لدى سول محمد الزرقاني قال في كلمة ترحيب للجمهور الذي ملأ قاعة العرض، معبرا عن سعادته بعرض أول فيلم مصري في كوريا الجنوبية بعد أن وجدت المسلسلات الكورية إقبالا كبيرا في مصر، إنه يعتقد بأن عرض فيلم "عمارة يعقوبيان" كأول فيلم مصري يقدم للشعب الكوري له مغزى لكونه فيلما مشهورا على مستوى العالم، ونال جوائز عدة ، إلى جانب أنه تم بيع رواية عمارة يعقوبيان، أكثر من 20 مليون نسخة في العالم العربي إضافة إلى نسخ بعدة لغات في العالم.

وأشار السفير إلى أن الفيلم يروي فترة زمنية معينة في تاريخ مصر التي ظلت تحتفظ بنفوذها بقوى ناعمة مثل ثقافتها وفنونها وكتبها في العالم العربي، وستظل مستقبلا أيضا.

واستمر عرض الفيلم لمدة ساعتين ونصف الساعة، وهو فيلم طويل جدا مقارنة بالافلام الكورية التي تستمر عادة لمدة ساعة ونصف الساعة، غير أن الجمهور تابع الفيلم حتى النهاية متفاعلين مع أبطال الفيلم في الحزن والفرح وغيره من المشاهد الدرامية.