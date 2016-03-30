نيابة الإسكندرية تستدعى طاقم الطائرة المختطفة لسماع أقوالهم

أمر المستشار وليد البحيرى، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، بسرعة ضبط وإحضار سيف الدين مصطفى عمر، المتهم بخطف الطائرة المصرية من مطار برج العرب وتحويل مسارها إلى قبرص للتحقيق معه.

كما أمرت النيابة باستدعاء طاقم الطائرة والركاب لسؤالهم بشأن الواقعة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وقامت بإجراء معاينة تصويرية للواقعة.

وأنهت النيابة فى ساعة متأخرة من مساء أمس، حالة الطوارئ التى فرضتها على مطار برج العرب، ومنع خروج أى من العاملين بمطار برج العرب الذين شهدوا فترة إقلاع الطائرة التى تم اختطافها صباح أمس لحين انتهاء التحقيقات معهم، كما تم استدعاء جميع العاملين بالمطار الذين تغيبوا فى هذه الفترة.

ويواصل أعضاء النيابة، برئاسة المستشار محمد نوار رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية وفريق من رؤساء النيابة تحت الإشراف المباشر من المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول، التحقيقات فى واقعة اختطاف طائرة مصرية من مطار برج العرب وتحويل مسارها إلى قبرص بدلاً من القاهرة.

وتم التحفظ على الكاميرات الخاصة بالمطار والحصول على نسخة كاملة منها، والاستماع إلى أقوال 30 شخصا من العاملين بالمطار على رأسهم اللواء حسن حسنى مدير مطار برج العرب، والذى قام بشرح كافة إجراءات تفتيش الركاب وإحضاره قائمة بأسماء الركاب على الطائرة وجنسياتهم، كما قاموا بمراجعة كافة الإجراءات المتبعة بشأن إجراءات تفتيش الركاب والحقائب وتفريغ الكاميرات المتواجدة وأسطوانات الحقائب.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن المتهم تم تفتيشه بالفعل، وكان مرتدياً حزاما طبيا بحجة إصابته فى الظهر، ووضع حقيبته داخل جهاز الكشف عن الحقائب، إلا أن المواد التى كان يحملها كانت مكونة من مواد لا يكشفها الجهاز، لأنها كانت بلاستيكية، وقام بتجميعها داخل حمام المطار.

وكشفت التحقيقات أيضاً ملاحظة العاملين فى المطار بعض الأسلاك البلاستيكية داخل دورة المياه، وتم وضعها فى صندوق القمامة.

وأكدت المصادر أن مباحث مطار برج العرب، لم تقم بالكشف عن هوية الخاطف أثناء دخوله المطار ومعرفة سجله الإجرامى لأن الطيران داخلى من الإسكندرية إلى القاهرة، ولا يتم الكشف على هوية أى مسافر على هذه الرحلات إلا فى حالة الاشتباه فيه.



>- النيابة تتحفظ على العاملين فى مطار برج العرب وتستدعى المتغيبين.. التحقيقات: خاطف الطائرة ارتدى حزاما طبيا بحجة إصابته بالظهر.. حقيبته احتوت على مواد لا يكشفها جهاز التفتيش.. والمباحث لم تتحقق من هويته