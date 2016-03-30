جامعة السادات تصرف مكافآت للعاملين بها بمناسبة عيدها الثالث

قرر الدكتور صلاح البلال، رئيس جامعة مدينة السادات صرف مكافأة للعاميلن بالكادر العام بالجامعة والمنتدبين انتدابا كاملا والمتواجدين على رأس العمل والمتوفين والمحالين للمعاش وكذلك المؤقتين، وذلك بمناسبة عيد جامعة مدينة السادات الثالث.

وأعرب عن سعادته الغامرة بما تمكنت الجامعة من تحقيقه خلال الثلاث سنوات، وما قدمته من إسهامات فى مجال الدراسات والبحوث بالعديد من المجالات.

يذكر أن جامعة مدينة السادات أنشئت فى 13 مارس بموجب القرار الجمهورى رقم 180 لعام 2013، بعد أن كانت فرعا لجامعة المنوفية لعدة سنوات.

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