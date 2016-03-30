إنشاء طريق جديد بالقناطر الخيرية للقضاء على التكدس المرورى

تفقد المحاسب عبدالحكيم القاضى رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية أعمال مشروع التغطية الجانبية للترعة الباسوسية من الدائرى و حتى ميدان السلام تمهيدا لعمل طريق بديل لطريق أبو الغيط - ميدان السلام من أجل حل الأزمة المرورية بالمنطقة.

وقال القاضى فى تصريح له اليوم أنه سيتم الانتهاء من أعمال التغطية للمشروع في 30 يوني المقبل وسيتم البدء بعدها في أعمال الرصف للطريق الجديد بطول 10 كيلو مترات مشيرا إلى أن هذا الطريق الحيوى سوف يقضى تماما على الأزمة المرورية الخانقة التى تعانى منها المنطقة.

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