إنشاء طريق جديد بالقناطر الخيرية للقضاء على التكدس المرورى

تفقد المحاسب عبدالحكيم القاضى رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية أعمال مشروع التغطية الجانبية للترعة الباسوسية من الدائرى و حتى ميدان السلام تمهيدا لعمل طريق بديل لطريق أبو الغيط - ميدان السلام من أجل حل الأزمة المرورية بالمنطقة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال القاضى فى تصريح له اليوم أنه سيتم الانتهاء من أعمال التغطية للمشروع في 30 يوني المقبل وسيتم البدء بعدها في أعمال الرصف للطريق الجديد بطول 10 كيلو مترات مشيرا إلى أن هذا الطريق الحيوى سوف يقضى تماما على الأزمة المرورية الخانقة التى تعانى منها المنطقة.