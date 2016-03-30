أخبار عاجلة

الأخبار - يضرب الإرهاب الأسود من جديد جسد المصريين بإستهداف المصلين في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا -
كواليس مباراة الداخلية أمام النصر للتعدين -
عاجل بالأسماء شهداء ومصابي كنيسة ماري جرجس بطنطا. -
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية -
هل يتم إيقاف الدوري بسبب الأحداث الإرهابية؟.. عامر حسين يُجيب -
الأخبار - النائب العام يكلف بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الضحايا وسرعة الإنتهاء من التحقيقات -
الاخبار - د/ شوقى علام مفتى الجمهورية يقدم واجب العزاء لـ أسر الشهداء فى كنيسة مارى جرجس والمرقسية -
أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم -
ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين ! -
الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أوقاف القليوبية تنظم قوافل دينية وأمسيات بعدد من مساجد المحافظة

Google+ Print
أوقاف القليوبية تنظم قوافل دينية وأمسيات بعدد من مساجد المحافظة أوقاف القليوبية تنظم قوافل دينية وأمسيات بعدد من مساجد المحافظة
نظمت مديرية الأوقاف بالقليوبية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشيخ صبرى ياسين دويدار وكيل الوزارة للأوقاف بالمحافظة مجموعة من القوافل الدعوية والأمسيات الدينية بعدد من مساحد مدن المحافظة

وقال دويدار فى تصريح له اليوم الى أن القافلة الدعوية الاولى انطلقت بالحى الأول بمدينة العبور وتضمنت محاضرات فى ثلاث مساجد وهم مسجد المجمع الاسلامى والثانية بمسجد الاشراف والثالثة بمسجد المائة متر باسكان الشباب.

وتابع بانه قد تم ايضا تنظيم أمسية دينية بمسجد الشقر بكفر شكر بحضور كل من فضيلة الشيخ أحمد خليل مشرف عام الادارة وفضيلة الشيخ محمود خلف مدير الادارة كما تم تنظيم قوافل دعوية بمساجد قرية إمياي التابعة لإدارة أوقاف برشوم وذلك بهدف نشر صحيح لمفاهيم الدين الإسلامى وتحصين شبابنا ومجتمعنا من الأفكار الهدامة.


>- بالأسماء.. حركة تنقلات بمديرية أوقاف القليوبية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365