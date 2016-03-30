أوقاف القليوبية تنظم قوافل دينية وأمسيات بعدد من مساجد المحافظة

نظمت مديرية الأوقاف بالقليوبية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشيخ صبرى ياسين دويدار وكيل الوزارة للأوقاف بالمحافظة مجموعة من القوافل الدعوية والأمسيات الدينية بعدد من مساحد مدن المحافظة

وقال دويدار فى تصريح له اليوم الى أن القافلة الدعوية الاولى انطلقت بالحى الأول بمدينة العبور وتضمنت محاضرات فى ثلاث مساجد وهم مسجد المجمع الاسلامى والثانية بمسجد الاشراف والثالثة بمسجد المائة متر باسكان الشباب.

وتابع بانه قد تم ايضا تنظيم أمسية دينية بمسجد الشقر بكفر شكر بحضور كل من فضيلة الشيخ أحمد خليل مشرف عام الادارة وفضيلة الشيخ محمود خلف مدير الادارة كما تم تنظيم قوافل دعوية بمساجد قرية إمياي التابعة لإدارة أوقاف برشوم وذلك بهدف نشر صحيح لمفاهيم الدين الإسلامى وتحصين شبابنا ومجتمعنا من الأفكار الهدامة.

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