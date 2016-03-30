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ورشة عمل بـ"سياحة وفنادق" الإسكندرية متخصصة فى علم المصريات

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ورشة عمل بـ"سياحة وفنادق" الإسكندرية متخصصة فى علم المصريات ورشة عمل بـ"سياحة وفنادق" الإسكندرية متخصصة فى علم المصريات
نظمت كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية بالتعاون مع المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة ورشة عمل متخصصة فى علم المصريات حول موضوع بمقر كلية السياحة والفنادق، وذلك فى إطار برنامج المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة للتعاون العلمى مع الجامعات المصرية.

والتقى فريق الباحثين المشاركين بورشة العمل الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكنرية، والدكتورة حنان قطارة عميد كلية السياحة والفنادق، والأستاذ الدكتور لوران بافيه مدير المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة، وتمت مناقشة اقتراحات الأنشطة العلمية والأكاديمية المستقبلية من أجل تجديد اتفاقية التعاون العلمى مع الكلية.

وشارك فى ورشة العمل أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين بكلية السياحة والفنادق، بالإضافة إلى طلاب من مرحلتى الماجستير والدكتوراة.

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