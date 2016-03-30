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بالصور.. إعلام زفتى ينظم ندوة بعنوان "الصحة الإنجابية المفهوم والأهداف"

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بالصور.. إعلام زفتى ينظم ندوة بعنوان "الصحة الإنجابية المفهوم والأهداف" بالصور.. إعلام زفتى ينظم ندوة بعنوان "الصحة الإنجابية المفهوم والأهداف"
نظم مركز إعلام زفتى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع الإدارة الصحية وإدارة زفتى التعليمية ندوة إعلامية بعنوان "الصحة الإنجابية المفهوم والأهداف" بمقر المدرسة الثانوية الصناعية بنات بزفتى.

استهدفت الندوة التوعية بمراحل الصحة الإنجابية وحاضر فيها الدكتورة صدفة حسين خير الدين مدير عام الثقافة الصحية بزفتى، موضحة مفهوم الصحة الإنجابية ومراحلها والخدمات المقدمة خلال تلك الفترة من العمر من أجل المحافظة على صحة الفتاة من الصغر إلى ما بعد فترة الإنجاب.

وأشارت إلى المقصود بالمراهقة وأضرار "زواج الأقارب والزواج المبكر" من الناحية الصحية والاجتماعية والنفسية مؤكدة على أهمية المشورة الطبية قبل الزواج وخاصة فى حالة زواج الأقارب، وأوضحت الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية التى تقع على الفتاة عند حدوث الختان.

خرجت الندوة بتوصيات منها وضع فقرة عن الصحة الإنجابية بطابور الصباح خاصة فى مدارس التعليم الفنى للفتيات، وعمل حوار مع الطالبات لمدة لا تقل عن نصف ساعة أسبوعيا لتوعيتهن للمحافظة على صحتهن وصحة أبنائهن فى المستقبل.

شارك فى الندوة طالبات المدرسة وبعض المدرسات، بحضور الدكتورة جيهان حلمى حافظ مثقفة صحية بزفتى، وأدار الندوة أحمد عبد الرحيم العايدى كبير أخصائى الإعلام ومسئول الإعلام السكانى، وخالد أحمد الطليمى أخصائى الإعلام، تحت إشراف الأستاذ محمد صلاح رضوان مدير مجمع الإعلام.

مركز إعلام زفتى-الهيئة العامة للاستعلام-محافظ الغربية (1)

مركز إعلام زفتى-الهيئة العامة للاستعلام-محافظ الغربية (2)

مركز إعلام زفتى-الهيئة العامة للاستعلام-محافظ الغربية (3)

مركز إعلام زفتى-الهيئة العامة للاستعلام-محافظ الغربية (4)

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