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التحقيق مع شاب قتل عجوزًا تعدى عليه جنسيًا بمدينة نصر

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التحقيق مع شاب قتل عجوزًا تعدى عليه جنسيًا بمدينة نصر التحقيق مع شاب قتل عجوزًا تعدى عليه جنسيًا بمدينة نصر

أرشيفية

بدأ المستشار أحمد يوسف وكيل نيابة أول مدينة نصر بإشراف المستشار محمد كمال السماحى مدير النيابة التحقيق مع شاب لاتهامه بقتل عجوز لتعديه عليه جنسيا فى منطقة الكيلو أربعة ونص.

وكشفت مناظرة النيابة التى أجراها المستشار هشام هدية وامانة سر محمود عبد الله ، ان الجثة تعود لذكر يبلغ من العمر “60 سنة” توفى نتيجة إصابته بضربات بحجر فى الرأس.

تلقت مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغًا بقيام محمد .ص “19 سنة” من أطفال الشوارع بقتل ج .ف ” 60 سنة” فى منطقة الكيلو 4 ونص ، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتم ضبط المتهم ونقل جثة المجنى عليه الى المشرحة
> وكشفت تحقيقات النيابة ان المجنى عليه لديه نصبة شاى ، وقام باستدراج المتهم الى مسكنه ، وتعدى عليه جنسيا ، فقام على اثرها الاخير بضربه بحجر على رأسه، مما أدى إلى وفاته.
> واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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