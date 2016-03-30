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حاكم دبي يستقبل أمير قطر ويؤكد عمق أواصر الأخوة بين البلدين

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حاكم دبي يستقبل أمير قطر ويؤكد عمق أواصر الأخوة بين البلدين حاكم دبي يستقبل أمير قطر ويؤكد عمق أواصر الأخوة بين البلدين

أمير قطر وحاكم دبي (أرشيفية)

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، اليوم الأربعاء، في منطقة المرموم، تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقد رحب بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم – بالزيارة الأخوية لأمير دولة قطر إلى بلده الثاني.. مؤكدا سموه على عمق أواصر الاخوة بين قيادتي وشعبي البلدين والتي لا تنفصم عراها، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مأدبة غداء تكريما للشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق حضرها سمو ولي عهد دبي وعدد من المسؤولين والمرافقين.

وكان أمير دولة قطر قد وصل إلى البلاد في وقت سابق من ظهر اليوم في زيارة أخوية للدولة وكان في استقبال سموه في مطار دبي الدولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

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