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محمد بن راشد يستقبل أمير قطر

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محمد بن راشد يستقبل أمير قطر محمد بن راشد يستقبل أمير قطر

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في منطقة المرموم ظهر اليوم أخاه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وقد رحب سموه - بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم - بالزيارة الأخوية لأمير دولة قطر إلى بلده الثاني.. مؤكدا سموه على عمق أواصر الاخوة بين قيادتي وشعبي البلدين والتي لا تنفصم عراها.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مأدبة غداء تكريما للشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق حضرها سمو ولي عهد دبي وعدد من المسؤولين والمرافقين.

وكان أمير دولة قطر قد وصل إلى البلاد في وقت سابق من ظهر اليوم في زيارة أخوية للدولة وكان في استقبال سموه في مطار دبي الدولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وعدد من الشيوخ والمسؤولين.
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