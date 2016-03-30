المجلس العسكري بتايلاند يمنح صلاحيات واسعة للجيش باعتقال المشتبه فيهم جنائيًا

منح برايوت تشان أوتشا رئيس الوزراء وقائد المجلس العسكري في تايلاند الجيش صلاحيات واسعة مثل الشرطة باعتقال واحتجاز المشتبه فيهم جنائيا، في خطوة غير معلنة انتقدتها جماعات حقوقية بوصفها تمثل انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم أن الأمر الذي أصدره تشان أوتشا في وقت متأخر أمس الثلاثاء، يأتي وسط حملة موسعة تستهدف الحريات المدنية في تايلاند، ويمنح ذلك المرسوم الجنود من أصحاب رتبة ملازم فرعي والرتب الأعلى السلطات لاستدعاء، وتوقيف، واعتقال المشتبه بهم في نطاق واسع من الجرائم، ومنذ تزعمه لانقلاب في مايو العام 2014، قيّد برايوت تشان أوتشا حرية التعبير ومنع الاحتجاجات العامة واعتقل منتقدي المجلس العسكري.

أ ش أ