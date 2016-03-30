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النيابة تستمع لأقوال مدير مطار برج العرب والموظفين المتغيبين في حادث «الطائرة المختطفة»

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النيابة تستمع لأقوال مدير مطار برج العرب والموظفين المتغيبين في حادث «الطائرة المختطفة» النيابة تستمع لأقوال مدير مطار برج العرب والموظفين المتغيبين في حادث «الطائرة المختطفة»

مطار برج العرب

قررت النيابة العامة استدعاء جميع الموظفين المتغيبين عن العمل بالمطار لسؤالهم عن ملابسات تغيبهم.

واستمعت النيابة لأقوال مدير المطار اللواء حسني حسن، و31 من مسؤولي المطار، كما استعرضت النيابة وشاهدت فيديوهات لتفتيش حقائب الركاب، وتفتيش الراكب مختطف الطائرة، والتأكد من أنه لا يحمل أي مواد خطرة.

وكان مكتب التعاون الدولي للنائب العام المستشار نبيل صادق قد تلقى موافقة السلطات القبرصية بتسليم المتهم المصري خاطف الطائرة المصرية لجهات التحقيق بمصر، وكان فريق التحقيق قد استمع فريق النيابة على مدى عدة ساعات متواصلة، لأقوال للعديد من مسؤولي المطار للوقوف على ملابسات الحادث.

وتواصل النيابة تحقيقاتها في واقعة اختطاف طائرة شركة للطيران أيرباص 320 من مطار برج العرب، وكان فريق من نيابة غرب الإسكندرية الكلية، قد وصل إلى مطار برج العرب، وأمر الفريق بسرعة التحفظ على جميع الأوراق الخاصة برحلة الطائرة المخطوفة وقوائم الركاب، وبيانات الطاقم، ومراجعة بيانات العاملين بشركة مصر للطيران المتواجدين بمطار برج العرب وعمال نقل الأمتعة وجميع الضباط والموظفين الذين كانوا متواجدين بالوردية أثناء موعد الرحلة.

 

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