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"المصرية للمطارات": انتظام حركة الطيران.. ومطار الغردقة يستقبل 6600 سائح

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"المصرية للمطارات": انتظام حركة الطيران.. ومطار الغردقة يستقبل 6600 سائح "المصرية للمطارات": انتظام حركة الطيران.. ومطار الغردقة يستقبل 6600 سائح
صرح الطيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، بأن الحركة فى المطارات المصرية تسير بشكل طبيعى منذ صباح اليوم الأربعاء، ووفقاً لجداول الإقلاع والهبوط فى جميع المطارات المصرية.

وقال الطيار صادق الشورى، مدير مطار الغردقة الدولى، أن المطار يستقبل على مدار اليوم 55 رحلة طيران دولية فى الهبوط والإقلاع حسبما ورد فى جداول وصول الرحلات، والتى من المقرر أن تقل 6600 سائح من جنسيات مختلفة.

وأضاف الشورى فى تصريح صحفى أنه من المقرر أن يستقبل المطار 11 رحلة من ألمانيا ورحلتان من تركيا ورحلة واحدة من أوكرانيا وكينيا وبولندا ونيوزلندا وتنزانيا وإنجلترا و كازخستان، مشيراً إلى وجود 15 رحلة داخلية على متنها 1125 راكب محلى.


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