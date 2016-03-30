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فتح باب التسجيل للراغبين فى قرعة الحج السياحى 20 أبريل.. والنتيجة 31 مايو

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فتح باب التسجيل للراغبين فى قرعة الحج السياحى 20 أبريل.. والنتيجة 31 مايو فتح باب التسجيل للراغبين فى قرعة الحج السياحى 20 أبريل.. والنتيجة 31 مايو
كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة عن فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين فى أداء الحج السياحى، على الموقع الإلكترونى لخدمات الحج والعمرة، لكافة المستويات يوم 20 أبريل المقبل، مشيرة إلى غلق باب التسجيل يوم 25 مايو المقبل .

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم إجراء القرعة العلنية لكافة المستويات والإعلان عن النتيجة يوم 31 مايو المقبل، لافتا إلى أن الوزير سيعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج لعام 1437 هـ مطلع الأسبوع المقبل.


>"السياحة" تفتح باب تسجيل الشركات الراغبة فى تنظيم الحج 4 إبريل المقبل

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