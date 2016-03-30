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العطر المناسب لمولودات برج الحمل

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الأربعاء 30-03-2016 15:21

تتساءلين لماذا لا يكون لي عطري الخاص الذي يعطيني دفعاً معنوياً ويشكّل ميزة حضوري أينما حللت؟ عليك باختيار العطر المناسب لشخصيتك. تعرّفي معنا إلى العطر المناسب لصاحبات برج الحمل.

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إذا كنت من برج الحمل كـ الممثلة ريز وسبرن:
فحضورك جريء ومثير للإعجاب أينما حللت، ووجودك الذي له طابع صلب يُعطي مَن حولك بهجة وفرحاً، وشخصيتك القوية النشيطة والمندفعة تحفّز الآخرين إيجاباً نحو الأمام. تناسبك العطور الفردية القوية الحادّة.
نصيحة: إذا كنت تعانين جراء نهار متعب، وأحسست في آخر النهار بالإرهاق، ضعي بضع قطرات من عطرك المفضّل على صدغيك، وستشعرين بالراحة على الفور.
العطور التي ترفع من معنوياتك:
"او وي او دو تواليت من لانكوم"- O Oui Eau de Toilette Spary, Lancôme
"اربيج او دو بارفان من لانفان" -Arpege Eau de Parfum Spray, Lanvin-L’air De Temps de Toilette, Nina Ricci.
"اسكيب كوفريه او دو بارفانمن كالفن كلاين"-Escape Coffret Eau de Parfum, Calvin Klein

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