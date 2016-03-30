مجموعة مكياج لربيع 2016 منNARS

إنّها الموجة الجديدة من الأناقة، حيث تتأنّق الألوان الموسميّة لتوافق أزياء المنتجعات المليئة بالشمس وبالأناقة. بإطلاق مزيجٍ نضرٍ وعصريّ من الألوان الموسميّة والتركيبات الابتكاريّة NARS لمناسبة ربيع 2016 ، تقوم للعينَين والوجنتَين والشفتَين. تُشع بودرة تلوين الوجنتَين بلون الأوركيديا من بشرة طبيعيّة وخالية من اللمعيّة، وتكون الشفتان فاتنتَين من خلال لون المشمش والورد والأحمر النبيذي. تبدو العينان ساحرتَين بألوان النعناع البارد، البيج الخالي من اللمعية والورديّ البرونزيّ، بالاقتران مع التلوين الواضح والمجنّح. أمّا المستحضر الذي يأتي ضمن Dual-Intensity Eyeshadow الأساسي خلال هذا الموسم، فهو مستحضر تظليل الجفون مجموعة فاخرة ومتنوّعة من الألوان والذي يُمكن تطبيقه جافاً من أجل الحصول على تأثير شفاف ورفيع المستوى، أو رطباً من أجل الحصول على لمسة نهائيّة عالية اللمعان ودراماتيكيّة.