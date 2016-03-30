احصلي على غمازات بالمكياج

تعتبر الغمازة من السمات الموروثة جينياً عند الولادة، إلا أن تأثيرها الجذاب في جمال الوجه قد حوّلها إلى صيحة جمالية، تُحاول النساء الحصول عليها بأساليب مختلفة.

بعيداً عن جراحات التجميل، إليك طريقة تطبيق غمازة طبيعية بالمكياج.

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صنع غمازات طبيعية بالمكياج

انظري إلى المرآة، وابتسمي ابتسامة عريضة، ولتكن طبيعية. تأكدي من أن تبتسمي على نطاق واسع، إذ إنّ الغمازات الحقيقية تبرز أثناء الابتسامات العريضة فقط. هكذا تحصلين على فكرة واضحة عن المكان الذي يجب أن تكون فيه.

- تحديد موقع الغمازة: عندما تبتسمين، تظهر التجاعيد الطبيعية خارج فمك. عندها، على الغمازة أن تكون خارج هذه التجاعيد، في جميع أنحاء المنطقة، فوق النقاط العليا من شفتيك.

-رسم الغمازة: عادة ما تظهر الغمازات كخطوط قصيرة أو بشكل الهلال الطفيف. ارسمي نقطة صغيرة في المكان الذي تريدين أن تكون الغمازة موجودة، باستخدام الكحل البنيّ الداكن أو قلم تحديد الحواجب. ثمّ ارسمي خطاً صغيراً منحنياً قليلاً، بدءاً من النقطة التي وضعت عليها العلامة على شكل هلال صغير، فوق وجنتك. يجب أن يمتدّ الخطّ على بعد 2.5 سم تحت النقطة.

-دمج الرسمة: بعد أن تكوني قد رسمت الغمازة، أنت تحتاجين إلى ضبط التركيبة بحيث تبدو خفيّة وطبيعية. لذلك ننصحك بدمج الخطّ بواسطة إصبعك من الأعلى إلى الأسفل.

نصيحة: قد تحتاجين إلى رسم أكثر من خط، ومزج ذلك عدة مرات. ابتسمي لتتأكدي من النتائج.

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