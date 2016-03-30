أخبار عاجلة

كواليس مباراة الداخلية أمام النصر للتعدين -
عاجل بالأسماء شهداء ومصابي كنيسة ماري جرجس بطنطا. -
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية -
هل يتم إيقاف الدوري بسبب الأحداث الإرهابية؟.. عامر حسين يُجيب -
الأخبار - النائب العام يكلف بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الضحايا وسرعة الإنتهاء من التحقيقات -
الاخبار - د/ شوقى علام مفتى الجمهورية يقدم واجب العزاء لـ أسر الشهداء فى كنيسة مارى جرجس والمرقسية -
أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم -
ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين ! -
الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

احصلي على غمازات بالمكياج

Google+ Print

الأربعاء 30-03-2016 19:22

تعتبر الغمازة من السمات الموروثة جينياً عند الولادة، إلا أن تأثيرها الجذاب في جمال الوجه قد حوّلها إلى صيحة جمالية، تُحاول النساء الحصول عليها بأساليب مختلفة.
بعيداً عن جراحات التجميل، إليك طريقة تطبيق غمازة طبيعية بالمكياج.

قد يعجبك :  كريم أساس خاطئ يشوه وجهك، انتبهي!

صنع غمازات طبيعية بالمكياج
انظري إلى المرآة، وابتسمي ابتسامة عريضة، ولتكن طبيعية. تأكدي من أن تبتسمي على نطاق واسع، إذ إنّ الغمازات الحقيقية تبرز أثناء الابتسامات العريضة فقط. هكذا تحصلين على فكرة واضحة عن المكان الذي يجب أن تكون فيه.

- تحديد موقع الغمازة: عندما تبتسمين، تظهر التجاعيد الطبيعية خارج فمك. عندها، على الغمازة أن تكون خارج هذه التجاعيد، في جميع أنحاء المنطقة، فوق النقاط العليا من شفتيك.
-رسم الغمازة: عادة ما تظهر الغمازات كخطوط قصيرة أو بشكل الهلال الطفيف. ارسمي نقطة صغيرة في المكان الذي تريدين أن تكون الغمازة موجودة، باستخدام الكحل البنيّ الداكن أو قلم تحديد الحواجب. ثمّ ارسمي خطاً صغيراً منحنياً قليلاً، بدءاً من النقطة التي وضعت عليها العلامة على شكل هلال صغير، فوق وجنتك. يجب أن يمتدّ الخطّ على بعد 2.5 سم تحت النقطة.
-دمج الرسمة: بعد أن تكوني قد رسمت الغمازة، أنت تحتاجين إلى ضبط التركيبة بحيث تبدو خفيّة وطبيعية. لذلك ننصحك بدمج الخطّ بواسطة إصبعك من الأعلى إلى الأسفل.

نصيحة: قد تحتاجين إلى رسم أكثر من خط، ومزج ذلك عدة مرات. ابتسمي لتتأكدي من النتائج.

تابعي أيضاً:

مكياج وردي بـ 5 مستحضرات في هذا العدد من "سيدتي "

مكياج سموكي ناعم على طريقة ملكة جمال ايران

جديد كونتورينغ البودرة لتصغير الوجه بالفيديو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد