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منظمة FDA تحذر من دواء تخسيس به مواد مسرطنة وأخرى تسبب الوفاة

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منظمة FDA تحذر من دواء تخسيس به مواد مسرطنة وأخرى تسبب الوفاة منظمة FDA تحذر من دواء تخسيس به مواد مسرطنة وأخرى تسبب الوفاة
تنتشر الكثير من أعمال النصب والاحتيال فى مجال الصحة باللعب بأحلام وأوجاع المرضى، وخاصةً فيما يتعلق بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية، حيث تزعم الشركات المصنعة "التى غالبا ما تكون مجهولة" أنمنتجاتها تساهم فى علاج أمراض عديدة أو أنها طبيعية 100% على خلاف الحقيقة.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مصيلحى، رئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة الدولية، إلى أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA حذرت مؤخرا من أحد المستحضرات التى تستخدم فى التخسيس، حيث ثبت أنها تحتوى على مادة سيبوترامين sibutramin المحرمة دوليا منذ عام 2010 لأنها تسبب مشاكل فى القلب والأوعية الدموية وقد تسبب جلطات، وكما أنها قد تتفاعل مع بعض الأدوية وقد تسبب الوفاة أحيانا .

ويعرف هذا المستحضر باسم بروبيل بلاتينوم Propell Platinum ، ويباع على الإنترنت وبعض الصيدليات وصالات الجيم وتزعم الشركة المصنعة أنه يحرق دهون البطن ويحد من الشهية ويعزز مستويات الطاقة بالجسم، وأكدت منظمة FDA أن هذا المستحضر يوجد به مواد كيميائية خفية ضارة رغم أن الشركة المصنعة تزعم أنه طبيعى 100%.
>وتابع التقرير أن هذا المستحضر يتم تسويقه على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى للراغبين فى التخسيس، وكما يستخدمه بعض الرياضيين لحرق أو كمصدر للطاقة رغم أضراره الخطيرة، حيث يحتوى أيضا على مادة الفينوفثالين، التى ذكرت بعض الأبحاث الطبية أنها تتسبب فى السرطان، وتوصلت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية لهذه النتائج بعد تحليل المستحضر "المضروب".


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مصر 365

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